Waldbrand Feuer in der Königsbrücker Heide und bei Dresden - Feuerwehrfrau verletzt

Hauptinhalt

Am Donnerstagabend hat es in Wäldern der Region um Dresden an mehreren Stellen gebrannt. Auch am Freitag hatten Feuerwehren Brände zu löschen. Die Waldbrandgefahr in Sachsen ist weiter hoch.