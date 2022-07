Können Urlauber ihre Reise in die Sächsische Schweiz antreten?

Laut Tino Richter, dem Vorsitzenden des Tourismusverbands Sächsische Schweiz, gibt es derzeit kaum einen Grund, auf eine Reise in die Sächsische Schweiz zu verzichten. Im Interview mit MDR SACHSEN rät er Reisenden dazu, sich vorab mit ihrer Urlaubsunterkunft in Verbindung zu setzen, falls sie Bedenken haben: "Für die meisten Urlauber ist ein Aufenthalt bei uns auf jeden Fall möglich. Nur die Hintere Sächsische Schweiz - also speziell die Gemeinden Sebnitz und Bad Schandau - sind wirklich betroffen."

Allerdings müssten Reisende auch prüfen, ob ihr gebuchter Urlaub noch wie geplant umsetzbar sei: "Im Wald ist das Wandern nicht möglich. Wer also eine mehrtägige Tour über den Malerweg gebucht hat, kann diese derzeit nicht antreten." Dann heiße es umplanen und die anderen Freizeitangebote der Sächsischen Schweiz nutzen oder die Reise, wenn möglich, verschieben.

Der Malerweg im Elbsandsteingebirge ist einer der beliebtesten Wanderwege in der Sächsischen Schweiz. Aktuell ist er wegen des Waldbetretungsverbots im Landkreis nicht für Wanderer nutzbar. Bildrechte: imago images / Dieter Mendzigall

Wann kann man eine Reise kostenlos stornieren?

Rechtsexperte Gilbert Häfner zufolge müssen außergewöhnliche unerwartete Umstände vorliegen, die die Reise erheblich beeinträchtigen, damit eine kostenlose Stornierung möglich ist. Dazu zählen beispielsweise Reisewarnungen, die das Auswärtige Amt herausgibt, wie in den vergangenen Jahren während der Corona-Pandemie.



Auch bei Waldbränden könne das zutreffen, meint Experte Häfner, aber: "Das gilt bei Waldbränden nur, wenn ganz konkret an dem Ort, wo ich hinreise, die Beeinträchtigung vorliegt." Wegen Waldbrandgefahr beispielsweise könne man nicht schon im Voraus kostenlos stornieren. Auch eine sichtbare Rauchsäule in der Entfernung rechtfertige keine kostenlose Stornierung. Sobald aber die Gesundheit durch einen Aufenthalt beeinträchtigt werde, wäre eine Stornierung ohne Kosten möglich.



Grundsätzlich ist eine Stornierung von Reisen immer möglich. Allerdings müssen Menschen, die ihre Reise dann nicht antreten, mit zum Teil hohen Stornierungsgebühren rechnen.

Eine Rauchsäule am Himmel ist noch kein Grund für die kostenlose Stornierung einer Reise, meint Rechtsexperte Gilbert Häfner. Bildrechte: IMAGO / Sylvio Dittrich

Wurden Urlaube bereits storniert?