In einem Treppenfoyer des Deutschen Hygiene-Museums Dresden ist eine zentrale, 19 Quadratmeter große Partie des monumentalen Wandgemäldes von Gerhard Richter wieder freigelegt. Die ursprünglich 63 Quadratmeter große Diplomarbeit des damaligen Studenten der Hochschule der bildenden Künste war 1956 entstanden: "Lebensfreude" lautet der Titel. Verschiedene Figurengruppen, heiter anmutende Szenen aus dem sozialistischen Alltag in der DDR hat der damals 24-jährige Künstler dort dargestellt.

1979 wurde das Wandbild dann überstrichen und geriet nahezu in Vergessenheit. "Diesen ständigen Umgang mit Geschichte und Erinnerung, des Überschreibens und wieder Aufdeckens fand ich spannend und dieses Gemälde von Gerhard Richter verdeutlicht das ganz exemplarisch", erläutert Iris Edenheiser, Direktorin des Deutschen Hygiene-Museums in Dresden. Dass das Wandbild nun in Teilen wieder freigelegt wurde, verdankt sich ihrer Initiative. Anlass für sie war unter anderem die Auseinandersetzung mit der Geschichte ihres Hauses in der DDR, die im vergangenen Jahr in der Sonderausstellung "VEB Museum" erzählt wurde.