Tarifkonflikt 250 Euro im Monat mehr gefordert – IG Metall weitet Warnstreiks bei Schnellecke aus

Viele Beschäftigte der Firma Schnellecke Wut im Bauch, sagt die IG Metall. Im Tarifstreit haben sich erneut Beschäftigte an mehreren Standorten in Sachsen, darunter in Dresden, an Warnstreiks beteiligt. Die Logistikfirma arbeitet für große Autokonzerne wie Volkswagen und Porsche. Die Arbeitgeber sagen, sie hätten ihr Angebot mehrfach nachgebessert – die Beschäftigten sprechen von „Spielchen“. Die Warnstreiks könnten die Auto-Produktion ausbremsen.