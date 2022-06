In den Landkreisen Zwickau, Nordsachsen und dem Vogtland gilt das Verbot bereits seit vergangener Woche, im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge seit diesem Montag. Das Landratsamt in Görlitz bereitet das Wasserentnahmeverbot ebenfalls vor, teilte eine Sprecherin mit. Es werde voraussichtlich am Freitag in Kraft treten.