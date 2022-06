Der neue Kreißsaal des St. Joseph-Stiftes in Dresden mit der markanten roten Geburtswanne in der Mitte.

Der neue Kreißsaal des St. Joseph-Stiftes in Dresden mit der markanten roten Geburtswanne in der Mitte.

Der neue Kreißsaal des St. Joseph-Stiftes in Dresden mit der markanten roten Geburtswanne in der Mitte. Bildrechte: St. Joseph-Stift Dresden

350 Liter Wasser haben in der Wanne Platz. Außerdem ist sie nicht mehr Blau, sondern nun Dunkelrot. Die Farbwahl ist laut Krankenhaus kein Zufall. Sie sei an den weiblichen Uterus angelehnt und soll dem Baby einen sanften Übergang aus dem Mutterleib in die Außenwelt erleichtern.

Hebamme am St. Joseph-Stift in Dresden

Doch so angenehm der Aufenthalt in der Badewanne auch ist: Die Frauen verbringen nicht die gesamte Zeit darin. Vielmehr kommt es auf das richtige Timing an. "Man darf sich nicht vorstellen, dass man, wenn die Geburt startet, sofort in die Badewanne steigt. Unsere Aufgabe als Hebamme ist, dass wir die Frauen beraten, wann ein guter Zeitpunkt ist", sagt Blankenburg.