Baden verboten in Trinkwassertalsperren

Hier könnte die Geschichte zu Ende sein. Doch das Rohwasser ist längst kein Trinkwasser: "In den Trinkwassertalsperren darf zwar niemand baden", erklärt Technologin Aline Dietze. Trotzdem müsse es noch gesäubert werden. "Laub, feine Sandpartikel, organische Strukturen, wir müssen wir das Trinkwasser gemäß aktueller Standards aufbereiten."

IT-Sicherheitsexperte Jens Mittmann freut sich über das Gefälle der Stollen und Leitungen aus dem Osterzgebirge. "Die Ingenieure damals haben eine bauliche Meisterleistung vollbracht. Hier laufen große Mengen Wasser durch ohne Pumpenenergie", erklärt der Experte. "Das ist auch ein großer Vorteil bei einem möglichen Stromausfall." Somit brauche es nur geringe Mengen Energie, die im Notfall zugeführt werden müssten.

Hintergrund zur Wasserversorgung - Das Wasserwerk Coschütz wurde während des Zweiten Weltkrieges gebaut und schon vor der Eröffnung bombardiert. Im Jahr 1946 konnte es nach der Reparatur doch geöffnet werden.

- Die Talsperre Klingenberg ist schon etwas älter. Sie entstand in der Zeit von 1908 bis 1914.

Wasserversorger in Dresden gehört zu Kritischer Infrastruktur

Das Wasserwerk Coschütz versorgt etwa 60 Prozent der Dresdner Bevölkerung, das entspricht rund 340.000 Menschen. Die Wasserwerke in Hosterwitz und Tolkewitz übernehmen den Rest. Stoppt hier die Trinkwasserversorgung, sitzen Hunderttausende Menschen auf dem Trocknen. Sie können kein Wasser aus dem Hahn mehr trinken, nicht mehr kochen und auch nicht mehr spülen, wenn sie auf Toilette gehen. Deswegen gehört die "Drewag Stadtwerke Dresden GmbH", die die Werke betreibt, zur Kritischen Infrastruktur (KRITIS). Nach dem IT-Sicherheitsgesetz muss sie spezielle Sicherheitsvorkehrungen treffen, um die Wasserversorgung gegen Cyber-Angriffe zu schützen und im Notfall bei Stromausfall gerüstet zu sein.

Die Zahl der Cyberangriffe hat in den vergangenen Jahren allgemein zugenommen. Wir haben ein hohes Sicherheitslevel geschnürt. Jens Mittmann Fachreferent Prozesse/Organisation Bereich Wasser bei der Drewag

Sind Cyberangriffe möglich?

"Die Zahl der Cyberangriffe hat in den vergangenen Jahren allgemein zugenommen", erklärt Jens Mittmann. Zwar seien die Wasserwerke in Dresden noch nicht betroffen gewesen, doch man müsse sich rüsten. "Ich kann natürlich nicht ins Detail gehen, doch wir haben mit hohen organisatorischen und technischen Maßnahmen ein hohes Sicherheitslevel geschnürt."

Die Trinkwasseraufbereitung ist ein komplexer Prozess, der an technische digitalisierte Abläufe geknüpft ist. Diese empfindlichen Strukturen müssen vor Cyberangriffen geschützt werden. Bildrechte: Katrin Tominski

Was hat Strom mit der Trinkwasserversorgung zu tun?

Was hat Strom mit schönem hellen klaren Trinkwasser zu tun? Strom wird überall gebraucht. Ohne Strom kann das Wasser nicht durch die Leitungen in Dresden verteilt, das Rohwasser kann nicht vom Laub befreit, der PH-Wert nicht eingestellt werden und die Filter funktionieren auch nicht. Das komplette Werk ist technisiert, digitalisiert, alles läuft in einer Leitzentrale zusammen. Durch IT-Systeme werden die technischen Anlagen gesteuert. Das ist auch der empfindsame Punkt, an dem die Versorgung angreifbar ist.

Die technischen Prozesse im Wasserwerk sind digital gesteuert. Bildrechte: Katrin Tominski

Angreifer versuchen in Systeme einzudringen

Cyberattacken wie auf den Landkreis Anhalt-Bitterfeld (Hacker legten die Verwaltung lahm, sodass der Landkreis den Katastrophenfall ausrufen musste), die Funke Mediengruppe (wochenlang konnten in Thüringen die Tageszeitungen nur in Notausgaben mit wenigen Seiten erscheinen) sowie jüngst der Cyber-Angriff auf die TU-Freiberg sind reale Probleme. "Die Angreifer versuchen in solchen Fällen mit verschiedenen Methoden in die Systeme einzudringen", erklärt Mittmann. Dort könnten sie im schlimmsten Fall Prozesse blockieren oder die Steuerung übernehmen. "Doch dazu darf es nie kommen." Die Vorkehrungen seien immens, verschiedene Worst-Case-Szenarien durchgespielt, ständig werde kontrolliert. Aline Ditze und Jens Mittmann sprechen in der Leitzentrale des Wasserwerks über Sicherheitsvorkehrungen. Bildrechte: Katrin Tominski

Sicherheitsarchitektur wie eine Zwiebel

"Die IT-Struktur der Anlagen ist aufgebaut wie eine Zwiebelmodell. Jede Zone kann einzeln vom Netz genommen werden", erklärt Mittmann. "Der sensibelste Bereich läuft völlig autonom. Nur über Schnittstellen ist er mit dem restlichen System verbunden." Zudem gebe es Warnsysteme, die Unregelmäßigkeiten melden. Das ermögliche, die Systeme rechtzeitig vom Internet abzuschalten und potenzielle Angriffe zu stoppen. Ein solches Warnsystem hat wahrscheinlich auch die TU Freiberg vor größerem Schaden bewahrt. Mitarbeiter des Rechenzentrums hatten dort offenbar rechtzeitig die Internetverbindung gekappt.

In der Membrananlage des Wasserwerks wird das Wasser wieder aufbereitet, das zur Reinigung der Sandfilter verwendet wird. Bildrechte: Katrin Tominski

Wie es Unbefugten gelingt, doch in gesicherte Systeme großer Institutionen einzudringen, wissen die Experten. "Ein Einfallstor sind tatsächlich Reinigungskräfte", weiß Mittmann. Im Auftrag könnten sie USB-Sticks in Rechner stecken, die Passwörter abfangen und somit Hackern von außen Zutritt ermöglichen. Eine empfindliche Stelle seien auch Mitarbeiter, denen E-Mails mit gefährlichen Inhalten zugesandt werden - und "die sie auf keinen Fall öffnen sollten". Etwa sieben Stunden könne die Wasserversorgung ohne Strom gesichert werden. Für den Notfall gebe es jedoch auch Netzersatzanlagen und Wassertankfahrzeuge. "Wir geben alles, um die Wasserversorgung zu sichern und den Dresdner Bürgern qualitativ hochwertiges Wasser zu liefern", erklärt Mittmann.

Mittlerweile hat Chef-Technologin Dietze in die Filterhalle des Wasserwerks geführt, das architektonisch-ästhetische Herz des Werks. Die bunten Fenster werfen Farbakzente in die Halle, die rechts und links des Mittelganges von mit Wasser gefüllten Filterbecken gesäumt ist. Auf Stegen zwischen den Becken läuft das klare Gebirgswasser, das bereits von Laub und groben Sedimenten befreit und im PH-Wert angeglichen ist, nach rechts und links in die Becken. Dort sickert es erst durch Sand und später durch spezielle Filter nach unten. Fünf Grad hat die Temperatur des Wassers. "Die Fenster sind nicht zum Spaß so bunt", unterbricht Mittmann die Farbbegeisterung. "Durch die gefilterte Sonneneinstrahlung wird die Bakterienbildung im Wasser minimiert."

Die bunten Fenster filtern Sonneneinstrahlung und verhindern, dass sich Bakterien in der Filterhalle zu wohl fühlen. Bildrechte: Katrin Tominski

Die Rohre mit dem Reinwasser

Dietze ist noch längst nicht am Ende. "Kommen Sie, ich zeige Ihnen, wie es unter der Filterhalle aussieht", sagt sie und lädt ein zu folgen. Eine Etage unter dem Mittelgang lässt sich durch ein Bullauge beobachten, wie sich das klare Wasser und den Filterbecken sammelt. Es ist so klar, dass man es fast nicht erkennt, so durchsichtig, so frei von Schwebstoffen ist es. "Das Reinwasser wird in den Rohren abtransportiert und abschließend mit Kalk behandelt", erläutert Dietze.

In diesen Rohren wird das Reinwasser transportiert. Jetzt fehlt nur noch ein Prise Kalk und dann geht es in den Hochbehälter, von dem das Wasser in die Leitungen fließt. Bildrechte: Katrin Tominski

Kalk – der Schlüssel zum Wasserglück

Doch warum Kalk? "Einerseits müssen wir das weiche Gebirgswasser etwa aufhärten, um es an die Wasserqualität in den Wasserwerken in Tolkewitz und Hosterwitz anzupassen", erklärt Dietze. Andererseits solle sich eine leichte Schicht Kalk auf die Rohe legen, um sie vor Korrosion zu schützen." Auch im ersten Schritt der Wasseraufbereitung sei Kalk wichtig, um durch die Zugabe des sogenannten Flockungsmittels die Laubreste im Wasser zusammenzuklumpen und somit leichter abzusieben. Überhaupt sei die eigene Kalkwasser-Produktion im Wasserwerk Coschütz eine Besonderheit. "Wir brauchen so viel Kalk, das können wir nicht einzeln hier anfahren", erklärt Dietze.

Nachdem dem Trinkwasser der letzte Schliff Kalkwasser verpasst wurde, läuft es in den Hochbehälter. Von dort wird es je nach Verbrauch in die Dresdner Trinkwasserrohre abgegeben. "Morgends und abends wird das meiste Wasser verbraucht", lacht Dietze. "Immer, wenn Menschen duschen oder essen." Im Mittel verbrauchen die Dresdner 125.000 Kubikmeter Trinkwasser am Tag. Grundsätzlich stehen 150.000 Kubikmeter bereit.

Doch der Verbrauch kann laut der Chef-Technologin Dietze auch nach oben schnellen. Im späten Frühjahr, wenn viele ihr Gärten gießen oder manche ihre Pools füllen, steige er schon einmal auf 160.000 Kubikmeter Wasser. Dann müsse nachjustiert werden. Das könnte sich bei Dürre verschärfen, dann seien Entnahmeverbote nicht auszuschließen. "Wasser ist begrenzt", betont Dietze. Die Dürre sei eine große Herausforderung für die Versorgung. "Gerade in den Dürrejahren musste das Trinkwasser zurückgefahren werden." Der Wasserstand in der Talsperre Klingenberg sei in dieser Zeit immens gesunken.

Läuft die Talsperre Klingenberg im Erzgebirge leer, wird auch hier kein Wasser in der Filterhalle des Wasserwerks Coschütz mehr ankommen. Bildrechte: Katrin Tominski

Leere Talsperre – Wassermangel in Dresden