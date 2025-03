Im Wasserwerk Dresden-Hosterwitz ist am Freitagvormittag der Grundstein für eine neue Filterhalle gelegt worden. Sachsenenergie will damit künftig mehr Wasser aus der Elbe als Trinkwasser für die Dresdner Bürger aufbereiten. Zudem sei der Bau zunächst notwendig, um den wachsenden Bedarf der Chip-Industrie im Dresdner Norden zu decken, bis das geplante Flusskraftwerk Kaditz 2030 in Betrieb gehe. Die Filterhalle in Hosterwitz soll Ende 2026 fertig sein. Sachsenenergie investiert nach eigenen Angaben knapp 100 Millionen Euro in diesen Standort.