Der größte Stollen der Welt ist am Sonnabend in Dresden vor der Semperoper in Dresden präsentiert worden. Das kettenartig angeordnete traditionelle Adventsbackwerk kam auf eine Länge von über einem Kilometer. Das teilte das Rekord-Institut Deutschland mit, das die genaue Länge mit 1.022 Metern vermessen hat. Rund fünf Tonnen brachte der Stollen auf die Waage.