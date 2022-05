Weltnichtrauchertag Uniklinikum Dresden will Zigaretten verbannen

"Den Tabakkonsum aufzugeben oder deutlich zu reduzieren, ist für viele Betroffene eine große Herausforderung. Es ist uns ein Anliegen, sie dabei wirksam zu unterstützen - ungeachtet ihres Status' als Patientinnen oder Patienten, Mitarbeitende beziehungsweise Gäste“, erklärt auch Frank Ohi, kaufmännischer Vorstand am Klinikum. "Deshalb haben wir uns das ehrgeizige Ziel gesetzt, am Uniklinikum die notwendigen Bedingungen zu schaffen, um mit dem Rauchen aufzuhören." Aktuell gehe es darum, konkrete Schritte zu entwickeln und zu etablieren.

Keine Ausgrenzungen und Verbote

Pneumologe Koschel will rauchende Mitarbeiter unterstützen: "Wir setzen mit den Programmen zur Rauchentwöhnung gezielt bei unseren Mitarbeitenden an“, erklärte der Lungenarzt. Dabei gehe es nicht um Ausgrenzungen und Verbote, sondern um niedrigschwellige Angebote und die Möglichkeit, am Rauchfrei-Programm mitzuwirken. Den entsprechenden Gremien am Uniklinikum gehörten zum Beispiel auch Raucher und Raucherinnen an.

Mit dem Dresdner Uniklinikum sind damit jetzt aktuell fünf Krankenhäuser in Sachsen auf dem Weg, rauchfrei zu werden oder haben bereits den Tabakkonsum auf ihrem Gelände verbannt. Mit dabei sind die Rehaklinik in Gohrisch, das Fachkrankenhaus in Coswig, das Helios Klinikum in Pirna und die Klinik am Tharandter Wald. Dabei hat das Lungen-Fachkrankenhaus in Coswig als einzige Klinik sachsenweit ein Gold-Zertifikat.

Folgt man den Zahlen, dürfte es für die Mediziner jedoch schwer werden, Raucher und Raucherinnen zu entwöhnen. Wie die KKH Kaufmännische Krankenkasse mitteilte, greifen Männer und Frauen in Sachsen immer häufiger zur Zigarette. Im Jahr 2020 seien im Freistaat knapp 230.000 Menschen wegen Tabakabhängigkeit, Entzugserscheinungen oder aber wegen eines akuten Tabakrauschs behandelt worden, hieß es von der KKH. Im Vergleich zu 2010 sei dies ein Plus von rund 127 Prozent. Damit liege Sachsen im Ländervergleich an vierter Stelle.

Am kritischsten sei die Lage aber in Thüringen. Dort sei der Anteil der exzessiven Raucherinnen und Raucher um mehr als 140 Prozent gestiegen. Das geringste Plus habe die KKH mit etwa 45 Prozent im Saarland verzeichnet, hieß es. Bundesweit greife fast ein Drittel der Bevölkerung ab 14 Jahren zu Zigaretten und Tabakwaren. Die Angaben basieren auf Daten von Versicherten, die die KKH anlässlich des Weltnichtrauchertages am 31. Mai ausgewertet hat.

Laut Statistischem Landesamt gaben in Sachsen 2021 rund 21 Prozent der Menschen im Alter von 15 und mehr Jahren an, regelmäßig oder gelegentlich zu rauchen. Männer konsumierten Tabak häufiger (25,8 Prozent) als Frauen (16,7 Prozent), hieß es. Am höchsten sei der Raucheranteil bei den 25- bis 35-jährigen Männern mit 39,1 Prozent. Bei den Frauen sei das Rauchen dagegen am weitesten bei den 35- bis unter 45-Jährigen verbreitet (26,8 Prozent).

Jochen hat das Rauchen im Krankenhaus nicht aufgegeben. Nachdem er von der Operation zurückkehrt, rauchte er zwar weniger. Doch auch die wenigen Zigaretten werden langsam wieder mehr.