Ingo Schulze ist Jahrgang 1962. Als 1989 die Demonstrationen in der DDR stattfanden, in deren Folge die Mauer fiel, war der Schriftsteller 26 Jahre alt. Wenn er heute auf die beiden Systeme DDR und BRD zurückblickt, stellt Schulze fest, dass er in der Zeit gegen Ende der DDR das Gefühl hatte, "wirklich grundsätzlich etwas ändern zu können", so Schulze im Gespräch mit dem MDR.