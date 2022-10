Was spendenfinanzierte Vereine wie die "Stachelnasen" auf die Beine stellen, bringt ihre ehrenamtlichen Mitglieder oft an ihre Belastungsgrenze. Das berichten auch Helfer von der Igelhilfe in Radebeul: "Wir kriechen auf dem Zahnfleisch", schilderte eine Vereinsmitarbeiterin ihre Situation.

Auch in der Wildtierauffangstation in Görlitz päppeln Helfer untergewichtige Igel im Herbst auf. Bildrechte: MDR/Jens Czerwinka

Die Station sei völlig überfüllt, hieß es von der Igel-Auffangstation in Radebeul. Momentan pflege das zwölfköpfige Team mehrere Hundert Tiere, darunter im Spätsommer geborene Igelbabys. Sachsenweit gebe es zu wenige Anlaufstellen für Finderinnen und Finder der stacheligen Vierbeiner, so die Mitarbeiterin.

Jaqueline Gräfe leitet in Dresden die Auffangstation für kranke und verwaiste Eichhörnchen "Hörnchenhausen". Sie berichtete MDR SACHSEN von dem großen Ansturm in der Lockdown-Zeit: "Da gingen die Leute häufiger draußen spazieren und fanden viel mehr verletzte Eichhörnchen." So habe der Verein 125 Tiere im Jahr 2021 aufgenommen. Dennoch werde kein Tier zurückgewiesen, betonte Gräfe. "Wir sind ein gutes Team im Verein, sprechen uns ab." Aktuell bilde sie eine neue Kollegin in Bautzen aus. Gerade habe sie die letzten beiden Tiere ausgewildert. Die Pflegezeit für Eichhörnchen beginne - im Gegensatz zur Igelpflege - bereits im März. Da liegen die Igel noch im Winterschlaf.