Laut Statistischem Landesamt ist die Zahl der Erwerbstätigen in Sachsen 2023 um 0,3 Prozent gestiegen. Im Jahresdurchschnitt 2023 hatten 2,078 Millionen Menschen einen Arbeitsplatz im Freistaat. Damit standen im vergangenen Jahr knapp 6.000 Menschen mehr in Lohn und Brot als noch im Jahr zuvor. Dies sei der Höchststand seit 1991 und übertreffe auch das Vor-Corona-Jahr 2019.

Die Statistiker verzeichnen für Sachsen den höchsten Anstieg in den fünf ostdeutschen Ländern. Im Durchschnitt luege dieser in den neuen Bundesländern bei nur 0,1 Prozent. Deutschlandweit sei die Zahl der Erwerbstätigen hingegen um 0,7 Prozent gestiegen. In den westlichen Bundesländern, ohne Berlin, waren es jeweils 0,8 Prozent Plus.