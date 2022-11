Von dem Traditionsunternehmen Pentacon in Dresden ist augenscheinlich nur das Firmenschild übriggeblieben. Nachdem Passanten von leeren Firmenräumen im Gewerbegebiet "Saxopark" in Dresden-Seidnitz berichteten, hat die Gesellschafterfirma in Rheinland-Pfalz auf Anfrage von MDR SACHSEN die Schließung des Betriebes eingeräumt.