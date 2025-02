Renate Aris muss ihn berühren: Den Zaun, an dem ihre Kindheit endete. Er steht noch. Fast 90 Jahre ist Renate Aris alt. Doch wenn sie auf das Haus im Dresdner Stadtteil Briesnitz blickt, ist alles wieder da: "Wir wussten genau: Ihr dürft nicht mit Anderen spielen. Ihr dürft nicht auf die Straße gehen." Der Gartenzaun war das Ende ihrer Welt. Denn Renate Aris' Vater war Jude.

Den gelben Stern, den Renate Aris damals tragen musste, trägt die kleine Frau in ihrer Handtasche. Es war für sie und ihren Bruder eine Kindheit ohne Schule, ohne Schwimmbad, ohne Kindergeburtstage. Viele ihrer Verwandten waren bereits deportiert worden, in den Tod, so wie hunderte der einst rund 5.000 Dresdner Jüdinnen und Juden.

Die Kinder ahnten es. Nur im Schutz der Dunkelheit durften sie manchmal in die Kohlenhandlung gegenüber: Einmal kurz mit anderen Kindern spielen. Dass sie mit dem Leben davon kamen bis Anfang 1945, lag allein an den nicht-jüdischen Eltern ihrer Mutter, bei denen Renate Aris mit ihrer Familie wohnte. Am 13. Februar sollte auch das zu Ende sein.

Mit der Identität der getöteten Freundin

Es war der Faschingsdienstag. Renate Aris' Vater musste zu den Behörden, Papiere abholen. Darauf der Deportationsbefehl für ihn und seine beiden Kinder: Abfahrt in drei Tagen, am 16. Februar 1945. Nur Stunden später, am Abend gegen 22 Uhr, fielen die Bomben der US-Amerikaner und Briten auf Dresden. Und Renate Aris' Mutter fasste einen Entschluss.

"Als mein Vater meiner Mutter von dem Deportationsbefehl erzählt hatte, das war in der Nacht zum 14. Februar, da hat meine Mutter gesagt: Ich lasse meine Kinder nicht in den Tod gehen, ich fliehe mit ihnen", erinnert sich Renate Aris.

Sie lief in die brennende Stadt, zu einer Freundin - und fand sie mit ihren zwei Kindern tot, erschlagen vor ihrem in Flammen stehenden Haus. "Sie kam zurück und hat uns gesagt: Das ist jetzt unser Name, unsere Adresse. Ihr müsst die andere Adresse vergessen. Wir fliehen." Mit der Identität ihrer toten Freundin und deren Kinder suchte sich Renate Aris' Mutter mit ihren Kindern einen Weg durch die Flammen.

Flucht durchs Flammenmeer