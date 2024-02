Die Weihe des Gedenksteins für den 2020 verstorbenen Sportreporter und ehemaligen Stadionsprecher von Dynamo Dresden soll am Samstag 10:45 Uhr auf dem Friedhof in Dresden-Briesnitz stattfinden. "Zimmi hätte am Freitag, 9. Februar, Geburtstag gehabt. Wir treffen uns einen Tag danach vor dem Heimspiel von Dynamo gegen den VfB Lübeck und weihen den Gedenkstein ein", erklärte Lennig. Die beiden lernten sich 2003 bei einem Spiel von Sachsen Leipzig in Leipzig-Leutzsch kennen.