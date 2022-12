Seit Freitag gibt es ein neues Koala-Weibchen im Zoo in Dresden. Wie Zoodirektor Karl-Heinz Ukena mitteilte, hat Eerin, so der Name des Tiers, ihr Quartier im Prof. Brandes-Haus bezogen. Dort wohnt sie gemeinsam mit dem Koala-Weibchen Sydney. Die beiden sind sich nicht unbekannt. Bereits im November 2021 weilte Sydney für knapp sechs Monate im Zoo Duisburg und lebte dort mit Eerin und weiteren Koala-Weibchen in einer Anlage, teilte der Zoo mit.