Wegen der Hitze Zoo Dresden setzt seine drei Riesenschildkröten vor die Tür

Der Zoo Dresden hat am Donnerstag einen schwergewichtigen Umzug gestemmt: Die drei Riesenschildkröten sind per Traktor in ihre Sommerresidenz umgezogen. Dabei half das warme Frühlingswetter von 23 Grad. Um richtig auf die Beine zu kommen, benötigen die tropischen Aldabra-Schildkröten die richtige Betriebstemparatur zwischen 20 und 25 Grad Celsius. Deshalb leben sie während der kälteren Jahreszeit in einer abgeschotteten Innenanlage im Dresdner Zoo.