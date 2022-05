Verstärker Längere Züge am Himmelfahrtstag in die Sächsische Schweiz

Am Himmelfahrtstag sind in Richtung Sächsische Schweiz sowie auf der Müglitztalbahn zusätzliche Züge unterwegs. Man richte sich damit auf Ausflügler ein, teilte der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) mit. Auch zwischen Cranzahl und Chomutov fahren Züge, die sonst nur am Wochenende unterwegs sind.