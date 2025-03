In Dresden ist am Freitag bei bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Zug eine Frau schwer verletzt worden. Wie die Polizei auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, hatte die Regionalbahn RB 33 nach Königsbrück am Abend das Fahrzeug an einem unbeschrankten Bahnübergang im Stadtteil Weixdorf erfasst und etwa 20 Meter mitgeschleift. Die 19 Jahre alte Autofahrerin hat sich laut Feuerwehr selbst befreien können, sei aber wegen ihrer schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.