Milena* hatte geglaubt, dass sie das große Glück und die Liebe gefunden hat. Sie war 2016 mit einem Mann aus Bulgarien nach Deutschland gegangen, in der Hoffnung auf ein neues und besseres Leben. Doch als sie hier ankamen, realisierte sie, dass ihr Freund bereits "eine feste Beziehung hat und mit einer Frau zusammenlebt", berichtet ihre Anwältin Gesa Israel. Für sie begann eine schlimmere Zeit, als je zuvor.

Milena heißt eigentlich anders. Sie muss anonym bleiben. Bozhidar J. und seine richtige Freundin sollen Milena gezwungen haben, sich zu prostituieren. Das Geld hätten sie ihr fast vollständig abgenommen, sagt Gesa Israel.

Milena lebt inzwischen wieder in Bulgarien. Und Bozhidar J. steht in Dresden vor Gericht. Als sogenannter Loverboy soll er noch weiteren Frauen eine Liebesbeziehung vorgespielt haben, um sie nach Deutschland in die Sex-Arbeit zu bringen. Hier soll er als Zuhälter agiert und die Sex-Arbeiterinnen brutal geschlagen haben. MDR exactly hat fast ein Jahr lang den Prozess begleitet. Die Recherchen zu den Hintergründen führen die Reporter:innen bis nach Bulgarien.

Angeklagt ist auch Gabriela P. Die Staatsanwaltschaft in Dresden geht davon aus, dass sie die Geschäfte mit ihrem – inzwischen verstorbenen Mann Hristofor M. – geführt hat. Sie soll mit den Freiern die Sex-Praktiken ausgemacht haben, welche die Sex-Arbeiterinnen auszuführen hatten.

Die Geschäfte in Dresden sollen mindestens seit 2016 gelaufen sein – und scheinen sich für die Chefs gelohnt zu haben. Hristofor M. besaß eine Villa in der Dominikanischen Republik inklusive großem Swimming-Pool. Er habe die Villa ganz nach seinen Vorstellungen gebaut, prahlte der Chef in einem Chatverlauf, den das Team von MDR exactly in den Gerichtsunterlagen findet. Verschiedene Quellen hatten den Reporter:innen die Papiere zugesandt.

"Die Vorwürfe sind, dass Milena aus Bulgarien nach Deutschland gebracht worden ist und zwei Monate quasi als Gefangene in dem Etablissement gehalten worden ist", sagt ihre Anwältin Gesa Israel. "Sie ist geschlagen worden, ihr ist gedroht worden, dass man sie von der Brücke schmeißen würde." Ihr sei der Pass abgenommen worden, so dass sie auch keine Möglichkeit mehr gehabt hätte, das Land irgendwie zu verlassen.

In Deutschland ist Zwangsprostitution die bei Weitem häufigste Form von Menschenhandel. Das Zentrum der Geschäfte in Dresden soll ein Nachtclub namens "Night Bunnies" gewesen sein. Dort habe Milena jeden Tag und "ohne Pause" für Freier arbeiten müssen. Nach monatelangen Observationen wurden im Jahr 2019 bei einer Razzia zehn weitere Frauen gefunden. Der Laden wurde geschlossen.

Jetzt steht an dem in roter Farbe gestrichenen Flachbau ein neuer Name: "Night Affair". Offenbar gibt es inzwischen einen neuen Betreiber. In einem Gebäude mit Massagestudio und Pension soll ein weiteres Bordell gewesen sein. Hier fand das Team eine Telefonnummer.

Als der Reporter dort anrief, wurden ihm die Konditionen für sexuelle Dienstleistungen erklärt. Die Person am anderen Ende der Leitung erklärt, die angeklagte Chefin Gabriela P. zu sein: "Ich bin dran. Ich bin immer noch da", erklärt sie auf Nachfrage des MDR-Reporters, der sich als potenzieller Kunde ausgab. Doch wie kann es sein, dass diese Frau, die wegen 40-facher Zuhälterei und Menschenhandel angeklagt ist, immer noch Kunden an Sex-Arbeiterinnen vermittelt? Haben die Behörden das im Blick? Dazu später mehr.

Um herauszufinden, wie Milena und andere Betroffene in das Netzwerk hineingeraten konnten, reisen die Reporter:innen nach Bulgarien. Milena kommt aus der Stadt Jambol in Bulgarien – ebenso wie die echte Freundin des "Loverboys", die mit ihm das Geld von den Sex-Arbeiterinnen eingetrieben haben soll und jetzt ebenfalls vor Gericht steht. Sie wird in diesem Text "Tamara" genannt. Beide Frauen gehören zur stigmatisierten Roma-Community.

Viele Rom:nja hätten in Bulgarien kaum gute Möglichkeiten Geld zu verdienen, berichtet Sozialarbeiterin Kina Asenova, die ebenfalls zur Community gehört und diese unterstützt. Deshalb versuchten viele im Ausland ein höheres Einkommen zu erzielen. "Wenn der Mindestlohn in Bulgarien bei umgerechnet 325 Euro im Monatliegt, dann ist das in Deutschland bestimmt dreimal höher."

Zur Arbeit von Kina Asenova und ihrem Kollegen Asen Stoyanov gehört auch, über die Gefahr von Menschenhandel aufzuklären: Wann ist etwas ein seriöses Jobangebot und wann könnte Ausbeutung dahinterstecken? Bulgarien ist eines der Länder in der EU, in denen die meisten Menschen im Rahmen von Menschenhandel ausgebeutet werden. Gerade viele der Rom:nja in Bulgarien seien in so schwierigen Lebenssituationen, dass sie jeden Ausweg nehmen, der sich ihnen biete, sagt Asen Stoyanov.

"Viele hier kommen aus schwierigen Verhältnissen", sagt Anna Nikolova. Sie betreut ein Schutzhaus im Randbezirk einer größeren Stadt in Bulgarien. Dorthin können sich Frauen flüchten, die Opfer von Menschenhandel geworden sind. Viele der Untergebrachten kämen aus Familien, in denen sie häusliche Gewalt erlebt hätten. Einige sind in Heimen oder Pflegefamilien aufgewachsen. Ihnen fehlte, seitdem sie klein waren, so etwas wie "elterliche Fürsorge."

Keine der Bewohnerinnen des Schutzhauses will sich vor der Kamera zeigen. Es wäre sehr gefährlich für sie, weil die Täter noch frei sind oder ihre Familien nichts wissen dürfen. Deshalb erklärt Anna Nikolova, wie sie in die Zwangsprostitution hineingeraten sind: "Eine romantische Beziehung oder eine Heirat, ein Leben im Ausland, eine Familie: Das sind Dinge, nach denen sich viele der Mädchen immer gesehnt haben. Wenn es plötzlich scheint, als könntest du es haben, dann willst du auch glauben, dass das deine Rettung sein kann."