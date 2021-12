Das ZDF-Magazin "Frontal" hatte am Dienstagabend berichtet , dass in einem Kanal des Messengerdienstes Telegram in einer Chatgruppe mit dem Namen "Dresden Offlinevernetzung" Mordpläne gegen Kretschmer diskutiert worden seien. Der Administrator der Gruppe habe auch erklärt, über Waffen zu verfügen.

Nach Bekanntwerden der Pläne in der Chatgruppe hat sich die sächsische Landesregierung auch an die neue Bundesinnenministerin Nancy Faeser gewandt. Er habe sich am Mittwoch mit Faeser in Verbindung gesetzt und sie gebeten, aus dem Kampf gegen eine Radikalisierung der Corona-Proteste eine "nationale Aufgabe" zu machen, sagte der sächsische Wirtschaftsminister und zweite Stellvertreter von Kretschmer als Ministerpräsident, Martin Dulig am Mittwochmorgen.