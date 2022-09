Energiekrise Dulig widerspricht Kretschmer bei Rosneft-Entscheidung

Hauptinhalt

Am Freitag hat die Bundesregierung die deutschen Töchterunternehmen des staatlichen russischen Ölkonzerns Rosneft unter Treuhandverwaltung gestellt. Die Bundesnetzagentur hat damit den Anteil an der Raffinerie Schwedt in Brandenburg übernommen. Sachsens MInisterpräsident Kretschmer hat die Entscheidung als Fehler bezeichnet. Der sächsische Wirtschaftsminister Dulig widerspricht ihm nun.