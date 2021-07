Die Stadtwerke, zumeist in kommunaler Hand, könnten das nicht allein finanzieren und die Fördermöglichkeiten , etwa durch Land oder Bund, seien momentan eher bescheiden, so die Geschäftsführerin.

So sei das übrigens nicht nur in Oelsnitz im Vogtland, sondern in so ziemlich jeder Stadt in Deutschland, ob groß oder klein. Für den Energiebeauftragten Hergert ist das aber gar kein so großes Problem.