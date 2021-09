Was unterscheidet Pedelecs, E-Bikes und S-Pedelecs? - Pedelecs unterstützen den Fahrer nur dann, wenn er in die Pedale tritt. Die Geschwindigkeit liegt bei maximal 25 Kilometern pro Stunde. Nur dann gelten Elektrofahrräder juristisch noch als Fahrräder und müssen nicht zugelassen werden.



- E-Bikes fahren auf Knopfdruck, ohne dass der Fahrer in die Pedale tritt. Der Motor läuft maximal bis 25 Kilometer in der Stunde. Für sie werden eine Betriebserlaubnis und ein Versicherungskennzeichen benötigt. Außerdem besteht Helmpflicht. Sie dürfen außerorts auf Radwegen fahren, innerorts nur dann, wenn es das Schild "E-Bikes frei" erlaubt. Für das Führen ist eine Prüfbescheinigung für Mofas notwendig.



- S-Pedelecs unterstützen den Fahrer, solange er in die Pedale tritt und fahren maximal 45 Kilometer in der Stunde. Sie müssen auf der Fahrbahn fahren, benötigt wird dazu der Führerschein der Klasse AM. Auch für sie werden eine Betriebserlaubnis und ein Versicherungskennzeichen benötigt und es besteht Helmpflicht.