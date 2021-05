Technologieblogger Weckbrodt sieht in der sächsischen Forschung und den Zulieferbetrieben noch "Luft nach oben". "Hier ist Sachsen eher in der Anlaufkurve", erklärt er. Im Vergleich zur internationalen und nationalen Entwicklung weise Sachsen eher kleinere Projekte vor.



"Alles, was mit der Batterie zu tun hat, geschieht in Sachsen nur am Rand, doch die Batterie ist das Schlüsselmoment in der Elektromobilität", erklärt Weckbrodt. "Die Traditionen sind da. Die Musik wird aber oft doch woanders in Deutschland gespielt."

Der Wirtschaftsjournalist Heiko Weckbrodt begleitet mit seinem Technologie-und Forschungsblog "Oiger.de" seit Jahren die Entwicklung der E-Mobilität in Sachsen. Bildrechte: Heiko Weckbrodt