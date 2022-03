In mehreren sächsischen Städten werden am Sonnabend für eine Stunde die Lichter an bekannten Sehenswürdigkeiten abgeschaltet. Die Kommunen wollen damit ein Zeichen für den Klimaschutz setzen.

So wird in Zwickau, Plauen und Leipzig an zahlreichen Gebäuden der Innenstadt die Außenbeleuchtung ausgeschaltet. In Chemnitz soll das Karl-Marx-Monument, in Freiberg Schloss Freudenstein im Dunkeln liegen.