Mehr als sechs Monate sind seitdem vergangen. Willi K. schüttelt mit dem Kopf. Denn der habe erst in jüngsten Medienberichten davon gehört, dass über Wohngeldanträge innerhalb von vier Monate entschieden werde. Solche "Falschbehauptungen" würden kein gutes Licht auf Ämter, Behörden und die Medien werfen, meint Willi K. Ein anderer Antragsteller, dem der 67-Jährige ebenfalls beim Wohnantrag geholfen habe, habe erst nach fünf Monaten Antwort durch das Sozialamt erhalten. Doch warum dauert es aktuell bei manchen Anträgen so lange?

Das Mehr an Anträgen begründet das Sozialamt mit dem Wohngeld-Plus-Gesetz, das Anfang 2023 in Kraft getreten ist. Da mehr Menschen durch das Gesetz wohngeldberechtigt sind, wurde laut Behörde auch mehr Wohngeld beantragt. Um die Wohngeldanträge schneller zu bearbeiten, seien 30 zusätzliche Mitarbeitende in Leipzig eingestellt worden. Seitdem seien die Antragsstapel von rund 10.000 Wohngeldanträgen im April auf etwa 8.700 verringert worden. Doch die Antragswelle bleibe. So wurden laut Sozialamt im Juli 1.500 mehr Anträge gestellt als noch im Juni.