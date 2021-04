Vor dem zweiten Ostern unter Corona-Bedingungen ist auch für Eierproduzenten manches anders als vor 2019. Bildrechte: Imago

In Sachsen ist der Absatz von Eiern vor Ostern stärker gestiegen, als üblicherweise vor Ostern in anderen Jahren. Eierproduzenten berichten MDR SACHSEN von Verkaufszuwächsen zwischen 20 bis 50 Prozent. Sie und das sächsische Landwirtschaftsministerium begründen die Zahlen mit dem veränderten Freizeitverhalten der Menschen in der Corona-Krise. Anders gesagt: Weil alle zu Hause sind, wird auch mehr gebacken und gekocht.

Eier-Run schon drei Wochen vor Ostern

Auffällig auch: "In diesem Jahr sind fertig gefärbte Ostereier nicht sehr gefragt. Die Familien färben ihre Ostereier zu Hause lieber selbst und kaufen deshalb am liebsten weiße Eier", sagt der Eierproduzent und Geschäftsführer des Großenhainer Geflügelhofes, Alexander Riedel. Normalerweise laufe der Eierverkauf etwa ein bis zwei Wochen vor Ostern auf Hochtouren. "In diesem Jahr ist das Geschäft viel langfristiger. Wir hatten schon vor Mitte März Bestellungen auf hohem Niveau", sagt Riedel. Er rechnet mit 50 Prozent mehr Umsatz als außerhalb der Osterzeit.

Alle Jahre wieder gilt auch vor Ostern - in dem Sinne, dass der Absatz steigt. 2021 sind die Zahlen deutlich höher als sonst und auch höher als im Corona-Jahr 2020. Burkhard Beyer Sprecher des sächsischen Minsteriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

In Riedels Betrieb gackern und 100.000 Legehennen größtenteils in Freilandhaltung. Normalerweise. Wegen der Geflügelpest-Ausbreitung und Landkreis-Anordnungen seien die Hühner derzeit in den Ställen. Ihre Eier werden trotzdem weiter als "Freilandeier" verkauft, trotz Stallhaltung. "Wenn vom Gesetzgeber eine Stallpflicht angeordnet wird, gilt EU-weit eine 16 Wochen lange Übergangsfrist. Damit haben wir einen Puffer, um Lieferverträge einzuhalten, Zulassungen zu beantragen, aber auch für kleine, aber so wichtige Dinge wie Etikettendruck für die Eierpappen", erklärt Riedel.

Wieviel wird in den Ställen gegackert und gelegt? 2020 gab es in Sachsen 51 Betriebe mit mindestens 3.000 Legehennenplätzen und mehr als 2,9 Millionen Hennen.



Sie haben rund 913,5 Millionen Eier gelegt. Im Durchschnitt liefert jedes dieser statistisch erfassten Hühner 314 Eier im Jahr.



Jeder Bundesbürger verbraucht im Jahr durchschnittlich 239 Eier.



Sachsen gilt als zweitgrößter Eierproduzent bundesweit. Die meisten Eier in den Supermarktregalen stammen aus Deutschland, ein Teil auch aus den Niederlanden, weil die Deutschen mehr Eier verbrauchen als sie produzieren.



Die meisten verkauften Eier stammen aus Bodenhaltung.



Quellen: Sächs. Landesamt für Statistik, Bundeszentrum für Ernährung (BZfE)

Die Stallpflicht betrifft Biobauer und Landwirt Jonathan Werner aktuell nicht. Er hält seine 700 Bio-Hühner in Gohla bei Nossen in mobilen Ställen im Grünen. Vor Ostern verkauft er 400 Eier am Tag und merke auch daran, dass die Menschen "zu Hause bleiben und selbst kochen". Von seinem Hof bekommen die Kunden nur braune Eier geliefert. Seit 2018 bemerkt Werner, das das Interesse der Sachsen an Bio-Eiern insgesamt steigt. Braune Eier sind vor Ostern weniger gefragt als sonst, weil viele zu Hause Ostereier färben. Statistisch gesehen sind sieben von zehn Eiern braun, die in den Handel kommen, sagt der Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft. Bildrechte: PantherMedia/pairhandmade

Bio-Eier im Trend?