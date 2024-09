Am Donnerstag schlugen die Ermittler demnach in Bautzen, Großpostwitz, Doberschau-Gaußig, Oppach und Freital zu. Der Mann sei nach seiner Festnahme einem Haftrichter vorgeführt worden und sitze in Untersuchungshaft. Neben den gestohlenen Autos und Motorrädern stellten die Beamten auch Autoanhänger, ein E-Fahrrad und diverse Elektrowerkzeuge sicher.