Der Discounter Aldi Nord will als erster großer Lebensmittelhändler seine Öffnungszeiten in diesem Winter verkürzen. Damit wolle man einen aktiven Beitrag zum Energiesparen leisten, teilte der Discounter mit. Statt um 21 oder 22 Uhr soll die Mehrheit der Filialen ab November bereits um 20 Uhr schließen. Länger geöffnet bleiben sollen die Filialen dort, wo dies vertraglich festgeschrieben ist - etwa in Einkaufszentren. Auch Filialen, in denen zwischen 20 und 21 Uhr besonders hoch ist, will der Discounter von der Neuregelung ausnehmen. Welche Märkte in Sachsen kürzeren Öffnungszeiten haben werden, teilte Aldi Nord noch nicht mit.