Bei der Länderbahn in Ostsachsen müssen sich die Reisenden am Sonnabend auf große Einschränkungen gefasst machen. Nach Angaben des Betreibers Trilex fallen alle Expressverbindungen zwischen Dresden und Görlitz sowie zwischen Dresden und Zittau aus. Geplant ist stattdessen, Ersatzbusse einzusetzen. Ab Montag wird dann ein längerfristiger Ersatzfahrplan in Kraft treten. Dabei würden einzelne Verbindungen gestrichen und gleichzeitig die Kapazität der verbleibenden Züge erhöht, erklärte die Länderbahn. Dieser Plan soll vorerst bis zum 12. September gelten.