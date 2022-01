Eines von am Ende drei Unfallautos, das in Kieritzsch abgeschleppt werden musste. Bei dem Auffahrunfall auf glatter Straße wurden drei Menschen verletzt, einer davon schwer. Bildrechte: News5

Der Wetterdienst hatte vor glatten Straßen in Sachsen gewarnt. Rettungskräfte und Abschleppdienste hatten am Donnerstag trotzdem jede Menge zu tun. Die meisten Unfälle endeten mit Blechschäden. Es gab aber auch teils Schwerverletzte und hohe Sachschäden, beispielsweise in Kieritzsch bei Leipzig bei einem verhängnisvollen Auffahrunfall.

Kettenreaktion mit drei Totalschäden

Am Donnerstagmorgen wollte der Fahrer eines Opel-Transporters auf der Dorfstraße in Kieritzsch nach rechts auf sie S71 abbiegen, kam auf winterglatter Straße aber nur mäßig voran, so die Polizeidirektion Leipzig. Ein Nissan-Fahrer näherte sich, erkannte das Problem, bremste und warnte mit Warnblinkanlage andere Autofahrer. Eine VW T5-Fahrerin konnte nicht mehr ausweichen und fuhr auf den blinkenden Nissan auf. Ein unbeteiligter Unfallzeuge hielt an und lief zu den anderen drei Autofahrern, die zwischen den Fahrzeugen standen.

Laut Polizei näherte sich kurz darauf ein Audi-Fahrer. "Er konnte nicht mehr bremsen und fuhr auf das Heck des VW T5 auf. Durch den Zusammenstoß wurden der Zeuge sowie der Fahrer des Nissan und des VW durch den drehenden VW-Transporter weggeschleudert", beschrieb die Polizei das Geschehen. Folge: der Nissan-Fahrer wurde dabei schwer verletzt, die T5-Fahrerin und der Unfallzeuge, der angehalten hatte, jeweils leicht verletzt. Alle drei kamen in Krankenhäuser. Die drei Unfallautos waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beträgt etwa 30.000 Euro.

Kleintransporter rutscht bei Löbau von B6

Gegen 5:30 Uhr ist in Reichenbach bei Löbau ein Kleintransporter ohne Fremdeinwirkung von der winterglatten Fahrbahn der B 6 abgekommen, informierte die Polizei. Der 36 Jahre alte Fahrer kam zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der Unfallschaden betrug rund 10.000 Euro.

Vorsorglich kam der 36 Jahre alte Transporterfahrer nach dem Unfall ins Krankenhaus. Bildrechte: Lausitznews/Jens Kaczmarek

Unfälle in Chemnitz und Westsachsen