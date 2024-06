Bei den Kundinnen und Kunden gehört laut Wiesner in diesem Sommer die Geschmacksrichtung Heidelbeer-Lavendel zu den Favoriten. "Es ist alles interessant, was fruchtig und säurig ist: Limette-Minze, Zitrone-Rosmarin. Aber auch Klassiker, wie Erdbeer. Die kann man noch verfeinern mit Rucola. Das ist dann plötzlich das Eis, bei dem Kinder eine herbe Salatpflanze mögen, die sie sonst nicht essen", sagte sie. Und was schreiben die Instagram-Follower der MDR SACHSEN über ausgefallene Sorten? Gurkeneis fällt da häufig als Tipp, aber auch Lakritze, Schoko-Chili, Mango-Eis oder Lavendel.

Ausnahmen scheinen der Eisautomat in Bannewitz (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) und das Eiscafé "Venezia" in Döbeln im Landkreis Mittelsachsen zu sein. Dort gibt es eine kleine Kugel für 90 Cent. Am Störmthaler See bei Leipzig bekommt man beispielsweise eine kleine Kugel Schlumpf-Eis für einen Euro an einem Stand am Straßenrand.