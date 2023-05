Manche Kunden drehen sich mit Blick auf die Preistafel gleich wieder um und gehen. Michel Trafojer Betreiber des Bellini Eiscafés Chemnitz City

Kostenanstieg auch bei Eis-Löffeln und Trinkhalmen

Nicht nur seien Zucker und Milch doppelt so teuer wie 2022, Sahne koste 60 Prozent mehr, auch Trinkhalme, Becher und Löffel sind durch neue Verordnungen teurer geworden, berichtete Michel Trafojer, Inhaber des "Bellini Eiscafé Chemnitz City", MDR SACHSEN: "Früher kostete ein Plastiklöffel einen Cent, plastikfreie 15 Cent". Hinzu komme teurer Strom für die Kühlung. Die Eiskugel in 32 Sorten kostet 1,80 Euro - 20 Cent mehr als 2022. "Manche Kunden gehen mit Blick auf die Preistafel gleich wieder", so Trafojer. Doch laufe die Saison "ganz gut", auch dank "ordentlicher Kugelportionen".

Mit frisch restauriertem Schriftzug ist die Milchbar Pinguin in Leipzig in die neue Saison 2023 gestartet. Wegen der Inflation und gestiegener Betriebskosten musste auch sie die Preise erhöhen. (Archivbild)

Das "Marschner's" Eiscafé in Chemnitz staffelt seine Preise. Die einfache Eiskugel gibt es für 1,40 Euro, die "Premium"-Sorte kostet bis zu zwei Euro, sagte ein Mitarbeiter dem MDR. Premium-Eis verkauft neben normalen Kugeln auch die "Pinguin Milchbar" in Leipzig, so in den Sorten Brownie, Pistazie oder Salt-Karamell, wie Betreiber Henrik Dantz der "Leipziger Volkszeitung" sagte. Er habe die Preise um 20 Cent pro Kugel erhöhen müssen wegen gestiegener Energie-, Zutaten- und Personalkosten.

Maria Kücklich arbeitet im "Terence Hill Eis Saloon" in Dresdens Innenstadt. Die Preise für eine Eiskugel mit italienischen Zutaten und in etwa 20 Sorten ab 1,95 Euro - 15 Cent mehr als im Vorjahr - sind in der teuren Lage normal, sagt die Geschäftsführung MDR SACHSEN.

Schnäppchen in Eisdielen auf dem Land

Wer als Großstädter für den Eisgenuss etwas weniger tief in die Geldbörse greifen will, muss unter Umständen einige Kilometer mehr fahren. Auf dem Land ist das Eis häufig etwas preiswerter, zeigen Umfragen. So hat das "Eiscafé Oberlausitz" in Schönbach seinen Preis 2023 für eine Kugel in der Waffel von 1,10 Euro auf 1,20 Euro angehoben, wie die Sächsische Zeitung berichtete. Weitere Eisdielen, beispielsweise in Zittau und am Berzdorfer See, verkaufen demnach die Kugel für 1,50 Euro.

Ob die Einnahmen die gestiegenen Kosten decken, das weiß man erst am Saisonende. Anett Schreiber Mitarbeiterin im Café Schreiber in Pirna

Auch im "Café Schreiber" in Pirna kostet die Eiskugel zum Mitnehmen 1,50 Euro - zehn Cent mehr als im Vorjahr. Der Preis gilt auch für das eigene Baumkuchen-Eis. Betreiber Tino Schreiber ist Vize-Landesinnungsmeister der Konditoren in Sachsen und Thüringen. Einen weiteren Kostentreiber in der Branche nannte seine Ehefrau Anett Schreiber MDR SACHSEN: Weil man nicht wisse, ob Produkte wie Mangopürree oder Milchpulver immer lieferbar sind, kaufe man sie auf Vorrat gegen Vorkasse.

Das familiengeführte Café Schreiber in Pirna hat seine Preise in der neuen Saison 2023 moderat erhöht. Die Gäste werden auch mit selbst kreierten Eissorten bei Laune gehalten.