Elektromobilität Sächsische Dienstwagen in Behörden überwiegend Verbrenner

In den Fuhrparks der öffentlichen Verwaltungen in Sachsen stehen zwar immer mehr Elektroautos. Dennoch sind klassische Benziner oder Dieselautos in den meisten Dienstwagen-Flotten in der Überzahl. Das zeigt eine aktuelle Umfrage der Deutschen Presseagentur in der sächsischen Verwaltung. Als Begründung werden die noch zu geringe Reichweite und die vergleichsweise hohen Anschaffungskosten genannt.