Antje Zimmermanns denkmalgeschütztes Kaffeehaus in Königstein hat drei Mal das Elbehochwasser erwischt. Zuletzt lud 2013 eine Mannschaft von Helfern durchgeweichte Teppiche, Fetzen nasser Tapete und viel Schlamm in Container. Die jüngsten furchtbaren Regenfluten in den westlichen Bundesländern und die Überschwemmungen in der Sächsischen Schweiz und im Vogtland gehen der 60-Jährigen sehr nahe.