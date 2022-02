Damit die Züge zwischen Sachsen und Bayern rollen können, entsteht sie zwischen 1846 als zweitgrößte Ziegelsteinbrücke der Welt. Ein Rechtsstreit mit dem Betreiber eines benachbarten Erzbergwerks verzögert die Grundsteinlegung im Elstertal damals um ein halbes Jahr. Dennoch wird sie pünktlich fertiggestellt und am 15. Juli 1851 gemeinsam mit der Göltzschtalbrücke durch den sächsischen König Friedrich August eingeweiht.



Rund 100 Jahre bleibt sie intakt.



Doch zum Ende des zweiten Weltkrieges wird sie von den Nazis zerstört, am 16. April 1945, kurz vor dem Eintreffen der US-amerikanischen Armee, wird der Mittelpfeiler gesprengt. Davon zeugen heute noch umherliegende Granitbrocken, wie der ehemalige Brückenmeister Falk Kertscher erklärt: "Was an der Göltzschtalbrücke in keinster Weise gelang, gelang hier in Jocketa. Da war ein Hitlerjugendführer sehr, sehr stark engagiert. Er hat sich sehr viel Mühe gegeben und mit seinen Gesinnungsgenossen viele Brücken über die Weiße Elster zu sprengen versucht, von Greiz bis hier rauf. Und sein finales Produkt war halt die Elstertalbrücke."



Zwei Jahre rollen keine Züge mehr über die Brücke. Am Haltepunkt Jößnitz steigen die Leute aus, um eine Stunde durchs Tal zu laufen und dann bei Jocketa wieder in einen Zug zu steigen. 1946 wird eine Behelfsbrücke aus Stahl in Betrieb genommen. Und fünf Jahre später wird die Lücke dann endgültig durch das Aufmauern der Gewölbe geschlossen.