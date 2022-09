Schnell noch tanken - das war am Mittwoch die Devise. An Sachsens Zapfsäulen reihten sich vor dem Auslaufen des Tankrabatts zum 1. September die Autos. Nach Mitternacht wurden an vielen Tankstellen die Kraftstoffpreise deutlich erhöht. So liegt Donnerstagmittag in Dresden der Literpreis für Super E10 laut dem Vergleichsportal "clever-tanken.de" bei durchschnittlich 2,15 Euro. In Leipzig kommt man mit 2,00 Euro im Schnitt wesentlich besser weg. Allerdings schwanken die Preise im Tagesverlauf stark.