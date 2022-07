Der Immobilienkonzern Vonovia will im Herbst und Winter flächendeckend die Leistung von Gas-Heizungen drosseln. Derzeit würden dafür die Vorbereitungen getroffen, sagte Unternehmens-Sprecher Matthias Wulf MDR SACHSEN. Konkret bedeutet das auch für rund 38.500 Wohnungen in Dresden, dass Monteure in den Heizungskellern die Einstellungen überprüften.