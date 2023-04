Als Erklärung zieht Check24 Zahlen des Statistischen Bundesamtes heran und meint: "Das ist nicht verwunderlich: In Berlin, Bremen, Hamburg und Sachsen ist die Anzahl von Personen je Haushalt am geringsten." In den ländlichen, überalterten Regionen Ostdeutschlands lebten oft nur ein bis zwei Menschen pro Haushalt. Die Wohneinheiten in Westdeutschland seien tendenziell größer und es lebten mehr Menschen in den Haushalten.