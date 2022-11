Bei einer Demonstration unter anderem gegen steigende Energiepreise am Montag in Leipzig haben Gegendemonstranten wieder eine Sitzblockade errichtet. Insgesamt seien rund tausend Menschen sowohl aus dem Lager der Demonstranten als auch der Gegendemonstranten auf der Straße gewesen, teilte ein Sprecher der Polizei am Montagabend mit. Der Demoaufzug sei an der Sitzblockade vorbeigeleitet worden.

In der Zwickauer Region und dem Vogtland demonstrierten nach Polizeiangaben knapp 1.900 Leute bei zwölf Veranstaltungen. Im Erzgebirge, in Chemnitz und Mittelsachsen sind laut Polizei etwas mehr als 5.900 Menschen unterwegs gewesen. Sie protestierten mit Fahnen, Plakaten und leuchtenden Schwibbögen. Auch in Dresden waren mehrere hundert Menschen unterwegs. Zeitgleich zu den Protesten in der Bautzen hatten 40 Bürgerinnen und Bürger im Deutsch-Sorbischen Volkstheater an einer öffentlichen Gesprächsrunde teilgenommen. Stadträte verschiedener Fraktionen hatten die Veranstaltung organisiert.