Über die Höhe der drohenden weiteren Preissprünge wollte sich der Finanzvorstand Andreas Auerbach nicht äußern. "Kunden, die dann Sorge haben, nicht mehr zahlen zu könne, sollten sich so schnell wie möglich an den Energieversorger wenden." EnviaM habe derzeit die Gasumlagen noch nicht preismäßig weitergegeben, der Termin stehe noch nicht fest. Noch werde von der Gas-Tochter Mitnetz gerechnet. Als mögliche Entlastungsmaßnahmen nannte Auerbach die angekündigte Mehrwertsteuersenkung für Gas auch auf Strom und Fernwärme auszudehnen. Zugleich könnte die Bundesregierung auch Stromsteuer bzw. andere Umlagen senken.

Ähnliche Forderungen an die Politik hatte auch schon eine enviaM-Umfrage ergeben. So sehen die meisten Ostdeutschen dringenden Handlungsbedarf der Bundesregierung zur Entlastung der Menschen. "Wir befinden uns aktuell in einer fossilen Energiekrise noch nie erlebten Ausmaßes", meinte Lowis. "Neben den aktuellen Herausforderungen der Versorgungssicherheit dürfen wir aber auch Energiewende und Klimaschutz nicht aus den Augen verlieren. Das schaffen wir nur mit einem noch schnelleren Ausbau erneuerbarer Energien, Innovationen und Wasserstoff. So entstehen auch neue Arbeitsplätze." Gleichzeitig appellierte er, Planungs- und Genehmigungsverfahren schnellst massiv zu beschleunigen und zu digitalisieren, um den Ausbau erneuerbarer Energien voranzutreiben.