Sachsens Umwelt- und Energieminister Wolfram Günther (Grüne, re. im Bild) und sein Kollege Armin Willingmann (SPD) aus Sachsen-Anhalt gingen am Donnerstag über das Gelände des Untergrund-Gasspeichers der VNG AG. Die Anlage kombiniert sogenannte Kavernen- und Porenspeicher. Hier wird Gas entweder in großen Hohlräumen (Kavernen) im Salzstock oder in porösem Gestein gespeichert. Bildrechte: dpa