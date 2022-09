Herausgekommen ist eine "Gemeinsame Erklärung zur Energiekrise". Sie enthält viele Forderungen an die Bundesregierung in Berlin, wie beispielsweise die Aufhebung des Fahrverbotes für Energietransporte an Sonn- und Feiertagen und Bundesgelder für Härtefallfonds. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) wiederholte seine Forderung nach Krisenrunden, die sich regelmäßig im Kanzleramt treffen sollten und bei denen auch die kommunale Ebene und Akteure des Energiemarktes dabei sein müssten. Es gehe nur im Miteinander. Alles, was derzeit in Deutschland an Energie verfügbar sei, müsse in die Waagschale geworfen werden, um das Angebot zu vergrößern. "Der Preis für Energie muss runter."