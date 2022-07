Auch geringfügig Beschäftigte oder Minijobber erhalten die Energiepreispauschale laut Bundesfinanzministerium, wenn sie am 1. September 2022 in einem Dienstverhältnis stehen und pauschal besteuerten Arbeitslohn beziehen. Dazu müssen sie dem Arbeitgeber schriftlich bestätigen, dass es sich um das erste Dienstverhältnis bzw. Hauptdienstverhältnis handelt. So soll verhindert werden, dass die Energiepreispauschale an einen Arbeitnehmer mehrfach ausgezahlt wird, erklärte das Ministerium.