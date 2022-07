Hohe Nebenkosten Wohnungsgenossenschaften erwarten Abrechnungsschock

Sachsens Wohnungsgenossenschaften sind aufgrund der Gaskrise alarmiert und spielen mögliche Szenarien durch, wie die Energieversorgung in den Häusern im Ernstfall weiter funktionieren kann. So wird in der Wohnungsbaugesellschaft in der Heizperiode eine zeitweise geringe Absenkung der Temperaturen erwogen. Die Wohnungsbaugenossenschaft Torgau hat die Heizungen bis Anfang September komplett abgedreht.

Thomas Buckreus von der Wohnungsgenossenschaft Freiberg bringt angesichts der Preissteigerungen Verständnis für das Vorgehen der Dippoldiswalder WG auf. Wohnen wird in den kommenden Monaten durch große Einmalzahlungen und den nächsten Jahren durch höhere Abschläge spürbar teurer. "Sprunghaft verringert sich unser Wohlstand, die soziale Not wird insbesondere für die Haushalte mit geringen Einkommen nochmals prekärer", so Buckreus.