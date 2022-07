Hohe Nebenkosten Wohnungsgenossenschaften erwarten Abrechnungsschock

Sachsens Wohnungsgenossenschaften sind aufgrund der Gaskrise alarmiert und spielen mögliche Szenarien durch, wie die Energieversorgung in den Häusern im Ernstfall weiter funktionieren kann. So wird in der Wohnungsbaugesellschaft in der Heizperiode eine zeitweise geringe Absenkung der Temperaturen erwogen. Die Wohnungsbaugenossenschaft Torgau hat die Heizungen bis Anfang September komplett abgedreht.

Thomas Buckreus von der Wohnungsgenossenschaft Freiberg bringt angesichts der Preissteigerungen Verständnis für das Vorgehen der Dippoldiswalder WG auf. Wohnen wird in den kommenden Monaten durch große Einmalzahlungen und den nächsten Jahren durch höhere Abschläge spürbar teurer. "Sprunghaft verringert sich unser Wohlstand, die soziale Not wird insbesondere für die Haushalte mit geringen Einkommen nochmals prekärer", so Buckreus.

Die Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Meißen e.G. (GWG) mit fast 2.300 Wohnungen will den Zugang zu Warmwasser nicht beschränken und hat mit der letzten Betriebskostenabrechnung Mieterinnen und Mieter gebeten, ihre Vorauszahlungen freiwillig zu erhöhen, um Nachzahlungen zu minimieren. An Gasanlagen solle überprüft werden, ob sich dort mehr optimieren lässt. Auch die Wohnungsgenossenschaft in Pirna lehnt eine Beschränkung der Warmwasser-Bereitstellung ab.

Antje Neelmeijer vom Vorstand der Eisenbahner-Wohnungsbaugenossenschaft (EWG) Dresden sagte MDR SACHSEN vor dem Hintergrund der Entscheidungen der Dippoldiswalder Wohnungsgenossenschaft: "Wir finden das sehr fraglich. Man kann den Mietern nicht vorschreiben, zu welchen Zeiten die Mieter duschen dürfen und wieviel sie duschen dürfen." Jeder müsse das selbst enscheiden können. Vorauszahlungen der Mieterinnen und Mieter seien angepasst worden, so Neelmeijer. Jeder solle seinen Energieverbrauch selbst steuern, dazu hat die EWG laut Neelmeijer in ihrer Mitgliederzeitschrift das Thema Energiekosten mehrfach thematisiert.