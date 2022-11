Arbeitsrecht Energie sparen in Unternehmen - und was ist mit dem Arbeitsschutz?

Die Temperaturen sind im Moment wirklich energiesparfreundlich - ruhiges, warmes Herbstwetter. Aber irgendwann kommt der Winter und dann soll auf Arbeit nicht mehr so stark geheizt werden. Wie kalt wird es dann in den Räumen? Und was ist mit dem Arbeitsschutz? Der Dresdner Arbeitsrechtler Silvio Lindemann klärt auf.