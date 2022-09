Die steigenden Energie- und Lebenshaltungskosten rufen Gewerkschaften und Kommunalverwaltungen auf den Plan. Die Forderungen nach einem Handeln sowohl der Bundes- als auch der sächsischen Landespolitik werden lautern. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi schlägt in einem offenen Brief an die Fraktionsvorsitzenden der SPD, von Bündnis 90/Die Grünen und der Partei Die Linke im Sächsischen Landtag beispielsweise vor, die Ladenöffnungszeiten in der dunklen Jahreszeit auf 7 bis 19 Uhr zu begrenzen. Das könne Energie sparen, hieß es. "Eine solche Entscheidung würde die überwiegende Mehrheit der Beschäftigten im Einzelhandel begrüßen", teilte Verdi unter Berufung auf Betriebsräte großer Handelskonzerne mit. Die Gewerkschaft bezeichnet die Öffnungszeiten schon länger als ausgeufert und sozial unverträglich.

Geht es nach Verdi, könnten Kunden künftig früher vor geschlossenen Ladentüren stehen. Bildrechte: dpa